İsrail gazetecileri taşıyan aracı hedef aldı!

Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail savaş uçaklarının iki gazeteciyi taşıyan aracı hedef aldığını duyurdu. Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli iki gazetecinin hayatını kaybettiği duyuruldu.Abone ol
Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli 2 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Hamza'nın Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.
109 gazeteci öldürüldü
İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı.
Açıklamada ayrıca medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.