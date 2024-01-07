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Atakum’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Atakum’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Samsun’un Atakum Belediyesinin geri dönüştürülebilir atıkları ücret karşılığında toplayan ‘Katık Otobüsü’, hizmete başladığı 2022 yılı Aralık ayından şimdiye kadar 23 bin 596 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırarak hem çevre sağlığına hem de ekonomiye katkı sağladı.

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Çevre alanında gerçekleştirdiği önemli projelerle dikkat çeken Atakum Belediyesi, geri dönüşüm konusunda önemli bir hizmet veren Katık Otobüsü ile 23 bin 596 ton ambalaj, 320 bin 750 kilogram bitkisel atık yağ, bin 303 kilogram pil, 40 kilogram elektronik atık, 400 kilogram atık ilaç topladı.
‘Atığınız katık olsun, bütçenize katkı olsun’ sloganıyla haftanın her günü bir başka durakta vatandaşların getirdiği geri dönüştürülebilir karton, pet, cam, metal, atık yağ, pil gibi atıkları kabul eden otobüse vatandaşların ilgisi de devam ediyor.

Her yaştan Atakumlu, Katık Otobüsü’nün evlerine yakın bir durakta olduğu gün hafta boyunca topladığı geri dönüştürülebilir atığı otobüse ulaştırıyor. Tartı ve hesaplama işlemlerinin ardından makbuz karşılığında alacağı ücret vatandaşlara ödeniyor.

Pazar yerlerine yakın alanlarda atık toplayan otobüs, Atakumluların pazar alışverişi bütçelerine katkı sağlaması nedeniyle de rağbet görüyor. Vatandaşlar pazar alışverişine çıkarken, biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarını otobüse bırakarak pazar bütçelerine katkıda bulunuyor.

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