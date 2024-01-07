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Muğla, Ukrayna’dan 40 öğrenciyi ağırlıyor

Muğla, Ukrayna’dan 40 öğrenciyi ağırlıyor

Muğla Valiliği koordinasyonunda Ukrayna’nın Sumy şehrinden 13-15 yaş arası 40 öğrenci Muğla’da bir hafta misafir edilecek. Bugün Muğla’ya gelen ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi misafirhanesine yerleşen öğrenciler, Pazartesi günü öğleden önce Valilik ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni ziyaret edecek. Öğrenciler öğleden sonra Menteşe’nin tarihi dokusunun yer aldığı bölgeleri gezecek.

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16 Ocak tarihine kadar Muğla’da kalacak Ukraynalı 13-15 yaş arası öğrenci grubu Salı günü Ukrayna Konsolosu ile buluşmalarının ardından Ula’nın Akyaka Mahallesi'nde Kadın Azmağı tekne turuna çıkacak.

Çarşamba günü ise Yatağan Stratonikeia ve Lagina antik kenti gezisi, Perşembe günü Milas Beçin Kalesi ve ören yerleri ile halı müzesini ziyaret edecek.
Cuma ve Cumartesi gününü Bodrum’da geçirecek olan Ukraynalı öğrenciler, Pazar ve Pazartesi günü ise Ortaca ve Fethiye’de antik kentler, ören yerleri ve Babadağ teleferik tesislerini gezdikten sonra Salı günü Muğla’dan ayrılacak.

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