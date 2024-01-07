BIST 7.629
DOLAR 29,84
EURO 32,68
ALTIN 1.961,02
HABER /  SPOR

Kayserispor'da isyan! "Ligden çekiliriz..."

Kayserispor'da isyan! "Ligden çekiliriz..."

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Lige ayar çekmek isteniyorsa söylesinler biz çekiliriz. Kim ayar çekmek istiyorsa o lige devam eder" dedi.

Abone ol

Kayserispor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Sivasspor’a sahasında 3-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıklamalarda bulundu.

Sezon başından itibaren hakemlere ve Türkiye Futbol Federasyonu'na altında art niyet olmadan baktığını söyleyen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu’nu yaptığı işlerde dikkatli olmaya davet ediyorum. Sakin atın tekmesi pek olur. Umarım ki biz beyefendiliğimizi ve koymuş olduğumuz adam tavrını bozmayız. Herkes dikkat etsin. Lige ayar çekmek isteniyorsa söylesinler biz çekiliriz. Kim ayar çekmek istiyorsa o lige devam eder. Ayıp ediliyor, yakışmıyor. Geçen hafta Konyaspor maçında aleyhimize verilen penaltılar evlere şenlik. Bu maçta verilen penaltıya biri penaltı derse çıkıp özür dileyeceğim. Bir maç nasıl bu kadar provoke, nasıl rezil edilir? Bugün bir örneğini gördük. Bu hakemi ilk Süper Lig maçında böyle bir karşılaşmaya veriyorsanız düşünmek lazım. Biz yolumuza devam edeceğiz. Takımla ilgili endişemiz yok. Onların önümüzdeki günlerde ligi tekrar sarsacağına yürekten inanıyorum. Bu işin provokasyonuna soyunanlar vazifelerini yapmaya devam ediyor ama hala bu işi yönetenler uyumaya devam ediyor” dedi.

İlgili Haberler
Kayserispor evinde Sivasspor'a farklı yenildi!
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray ikinci yarıda açıldı, Konyaspor'u 3-0'la geçti
Galatasaray ikinci yarıda açıldı, Konyaspor'u 3-0'la geçti
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Ankara'da korkunç kaza! 26 araç birbirine girdi!
Ankara'da korkunç kaza! 26 araç birbirine girdi!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü açıklandı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü açıklandı
Trabzonspor’da şok ayrılık! Yıldız isim Beşiktaş yolunda
Trabzonspor’da şok ayrılık! Yıldız isim Beşiktaş yolunda
İsrail gazetecileri taşıyan aracı hedef aldı!
İsrail gazetecileri taşıyan aracı hedef aldı!
Atakum’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
Atakum’da atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor
Muğla, Ukrayna’dan 40 öğrenciyi ağırlıyor
Muğla, Ukrayna’dan 40 öğrenciyi ağırlıyor
2024 hac protokolü Cidde'de imzalandı
2024 hac protokolü Cidde'de imzalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız