Galatasaray ikinci yarıda açıldı, Konyaspor'u 3-0'la geçti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirvede Fenerbahçe ile mücadelesini sürdürdü.Abone ol
Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakçı ve 90. dakikada Wilfried Zaha'dan geldi.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 47 yaptı. Konyaspor ise 18 puanda kaldı.
Galatasaray - Konyaspor maçının önemli anları
90'Karşılaşma Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
90'GOL! Abdülkerim skoru 3-0 yaptı. Eyüp Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Abdülkerim, kaleci Deniz'i çaresiz bıraktı.
90'GOL! Zaha skoru 2-0 yapan golü attı. Kaan Ayhan sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Kaan'ın şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa kale önünde vuruşunu yapan Zaha ağları havalandırdı.
85'Savunmanın hatasında Halil araya girerek topu aldı ve Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Kerem'in ceza sahasından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
63'GOL! Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Kerem Demirbay sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında bulunan Abdülkerim'in volesinde top ağlara gitti.
58'Kerem Demirbay ceza yayının gerisinden şansını denedi ancak top kaleci Deniz'de kaldı.
54'Barış Alper sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top yandan dışarı çıktı.
48'Zaha ceza sahasının sağından içeri kesti. Kale önünde Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda 3 dakika daha oynanacak.
34'Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Halil'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
14'Cicaldau'nun pasında topu alan Moreno ceza sahasına sokularak vuruşunu yaptı. Moreno, Mulsera'yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.
9'Galatasaray'da Ndombele'nin ceza yayı üzerinden şut denemesi savunmadan sekti. Dönen topu alan Kerem Demirbay'un vuruşu savunmadan kornere gitti.
6'Mertens sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza Nelsson'un kafa vuruşunda top auta gitti.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
İlk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem, Halil
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Oliviera