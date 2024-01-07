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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.9 şiddetinde bir depremin yaşandığını duyurdu.

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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.58'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.99 km olarak belirtildi.

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