Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.9 şiddetinde bir depremin yaşandığını duyurdu.Abone ol
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.58'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.99 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-07
Saat:18:58:00 TSİ
Enlem:38.32222 N
Boylam:37.2725 E
Derinlik:6.99 km
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