Manisa'da yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, tek başına yaşayan 85 yaşındaki Ulviye Eskici, evinde boğazı kesilmiş halde hayatını kaybetti olarak bulundu. Korkunç cinayeti inceleyen polis ekipleri, talihsiz kadının komşusunu gözaltına aldı.

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Kırkağaç’ın Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak’ta Neva Apartmanı'nın 1. katında ikamet eden 85 yaşındaki Ulviye Eskici’den haber alamayan şehir dışındaki yakınları, mahalle muhtarı Mesut Ergüven’e ulaştı. Muhtar Ergüven ve yaşlı kadının yakınları kapıyı açarak içeri girdiler.

Komşusu gözaltında

Ulviye Eskici’yi boynunda kan izi ile ölü olarak bulan Muhtar Mesut Ergüven ve beraberindekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Eskici’nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından Ulviye Eskici ile aynı apartmanda oturan komşusu T.K. (33) polis tarafından gözaltına alındı.

Son yolculuğuna uğurlandı

İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.