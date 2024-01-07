Yeni modelden ilk görüntü geldi! TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Togg, CES 2024'te sergilenecek yeni sedan modelinin öncü tanıtım videosunu yayınladı. Sosyal medyada geniş kitleler tarafından ilgiyle karşılanan video, "T10" adı altında tanıtıldı.

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Togg, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.

Togg'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"T10" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.