Emekliye ek zamda son gelişme! Plan Erdoğan'ın masasında! Kök aylıklara zam mı seyyanen zam mı?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Cumhurbakanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberde! Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 15 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekliye ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. İşte masadaki formüller...
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL. Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkı ise yüzde 13'e çıktı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri aradaki farkın kapatılmasını beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekliye ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele adımlarını sekteye uğratmamak için alternatif çalışmalar yürütüyor. En düşük emekli aylığının 10 bin TL'nin üzerine çıkarılması bekleniyor.
Emekliler arasında zam farkı kapanacak mı? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği cevap bu hafta belli olacak. Seçenekler arasında 7 bin 500 TL'lik en düşük emekli aylığının 10 bin lira düzeyine çıkarılması da bulunuyor. Ancak bu çalışmalarda henüz kesin karar verilmiş değil. Bu nedenle rakamların değişebileceği belirtiliyor.
Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak'tan sonra TBMM'ye sevk edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda ocak ayı içinde zam oranının netleşmesi, emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.
Kabine Toplantısı'nın gündemi...
Emekliler arasındaki zam farkını kaldırmak için gözler ilk kabine toplantısında. Emekli zammı için süreç nasıl işleyecek?
- En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek
- Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek
- Maaş artışları için düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak
- Ardından son karar Kabine toplantısında verilecek.