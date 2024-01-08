Emekliye ek zamda son gelişme! Plan Erdoğan'ın masasında! Kök aylıklara zam mı seyyanen zam mı?

Emekliler arasında zam farkı kapanacak mı? Milyonlarca emeklinin merakla beklediği cevap bu hafta belli olacak. Seçenekler arasında 7 bin 500 TL'lik en düşük emekli aylığının 10 bin lira düzeyine çıkarılması da bulunuyor. Ancak bu çalışmalarda henüz kesin karar verilmiş değil. Bu nedenle rakamların değişebileceği belirtiliyor.