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Hamas lideri Halid Meşal'in yakın koruması MOSSAD ajanı çıktı! İstanbul'da tutuklandı...

Hamas lideri Halid Meşal'in yakın koruması MOSSAD ajanı çıktı! İstanbul'da tutuklandı...

İSTANBUL'da Mossad casuslarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında çoğu Filistinli 15 kişi "İsrail casusu" olarak tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 'İsrail casusları' soruşturmasından bomba bir ayrıntı çıktı. Mossad'ın, Hamas lideri Halid Meşal'in burnunun dibine kadar casus soktuğu ortaya çıktı. Meşal'in yakın koruması Mossad casusu çıktı. İşte Nedim Şener'in köşesindeki o ayrıntı:

- Dosyada iki ilginç ajan daha var. Bunlardan birisi yakalanıp ifadesi alınan Mohamad M.F. Ahmad, diğeri ise onunla aynı dönemde Mossad’a çalışmaya başlayan ve firari olan Muhammed Zağmut. 

- Mohamad M.F. Ahmad ve Muhammed Zağmut’un da diğer Mossad ajanlarına para ve mesaj gönderen İsrail istihbarat elamanları ile irtibatları tespit edildi. Mohamad M. F. Ahmad, yakından tanıdığı Zağmut hakkında, “Muhammed Zağmut sorun yaşayana dek Hamas’ın başkanı olan Halid Meşal’in korumalığını yaptı. Sorun yaşadıktan sonra yanından ayrıldı” dedi.

Dosyadaki tespitlere göre; “...Bu süreçten sonra İsrail istihbaratına bağlı olarak faaliyette bulunmaya başladıkları anlaşıldı.”

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