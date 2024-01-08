Murat Kurum'un avantajları neler dezavantajları neler? Ahmet Hakan tek tek sıraladı...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'la ilgili tahminler ve değerlendirmeler bugün tüm gazetelerin ve yazarların neredeyse ilk gündem maddesi. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da Murat Kurum'un avantajları ile dezavantajlarını tek tek sıraladı...

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'u masaya yatırdı. Murat Kurum'un en büyük avantajının şehircilik konusundaki tecrübesi ve siyasi cepheleşmelerin aktörü olmaması olduğunu belirten Ahmet Hakan, Kurum'un dezavantajlarının da 'belirsizlikler' olduğunu yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın "Avantaj / Dezavantaj açısından Murat Kurum" başlıklı yazısı:

Murat Kurum'un avantajları...

- Şehircilik konusundaki uzmanlığı.

- Başarılı bir bakanlık süreci geçirmiş olması.

- Siyasi cepheleşmenin aktörü olarak kodlanmaması.

- Polemiklere girmekten kaçınmış olması.

- Projeci ve hizmet odaklı olması.

- Karşı tarafta birleşme duygusu yaratmaması.

Murat Kurum'un dezavantajları...

- Sinirlerine hâkim olabilir mi? Bilinmiyor.

- Süreç içinde polemiklerin içine çekilir mi? Meçhul.

- Bir sempati yaratmayı başarabilir mi? Göreceğiz.

- Parti teşkilatlarını mobilize edebilir mi? Belirsiz.

- Aday adayı olarak belirmiş isimleri arkasına alabilir mi? Bilinmiyor.

- Sokakta, çarşıda, pazarda bir rüzgâr estirecek mi? Meçhul.

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