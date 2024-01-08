Son anketlere göre Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? Seçimi bilen anketçiler ne dedi?
AK Parti'nin İstanbul dayı Murat Kurum oldu. İstanbul'da yarış CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçecek. Peki son anketler ne diyor? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu daha şanslı olarak yarışa başlıyor? 14 ve 24 Mayıs seçimlerini bilen SONAR ve Optimar anketleri İmamoğlu'nun mu yoksa Kurum'un mu yüzünü güldürüyor? İşte ayrıntılar...
31 Mart seçimleri için cevabı en çok merak edilen soru cevabını buldu. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklendiği gibi Murat Kurum ismini açıklamasının ardından İstanbul'da yarış resmen başlamış oldu. Son çıkan anketlere göre Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu daha şanslı? İşte son anketler...
ORC anketi sonuçları...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük yanılan ORC Araştırma'nın 25 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında yaptığı İstanbul anketine göre İstanbulluların Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin 2’li Yarışta Oy Verme Tercihleri şöyle olmuştu:
- Ekrem İmamoğlu Yüzde 40,8
- Cumhur İttifakı (Ak Parti Adayı) Yüzde 40,2
- Kararsızım Adaylara Bağlı Yüzde 19,0
Metropoll anketi sonuçları...
MetroPoll’ün yaptığı aralık ayı araştırmasına göre İmamoğlu ve Kurum yarıştığı takdirde sonucun ne olacağı vatandaşa soruldu.
Metropoll'ün son anketine göre Ekrem İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum yüzde 33.9 oy alıyordu. Yüzde 17.9 “Fikrim yok” diyor.
Metropoll anketine göre, İyi Partililerin 84.2’si, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’na... İyi Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7’si Kurum’a oy vereceğini kaydediyor.