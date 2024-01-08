Son anketlere göre Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? Seçimi bilen anketçiler ne dedi?

31 Mart seçimleri için cevabı en çok merak edilen soru cevabını buldu. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklendiği gibi Murat Kurum ismini açıklamasının ardından İstanbul'da yarış resmen başlamış oldu. Son çıkan anketlere göre Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu daha şanslı? İşte son anketler...