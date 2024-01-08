AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum çalışmalarına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk." sözlerine yer verdi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ilk günden işe başladıklarını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile çilesiz İstanbul için projeleri konuştuklarını bildirdi.

"İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız"

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı. Kurum, "Sadece İstanbul" etiketiyle toplantıya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.