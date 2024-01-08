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İzmir'de üniversiteli Gökçe'nin ölümündeki sır perdesi aralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de üniversiteli Gökçe'nin ölümündeki sır perdesi aralandı

İZMİR'in Urla ilçesinde evinde ölü bulunan Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi genç kızın, ilk belirlemelere göre kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen genç kızın cenazesi, Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

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Olay, dün ilçeye bağlı Yeni Mahalle Zafer Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve genç kızı hareketsiz bir halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada gerçekleşen incelemelerde, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmayan Bebeci'nin ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Memleketinde toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Gökçe Bebeci'nin cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

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