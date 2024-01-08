Murat Kurum Eyüp Sultan'da sabah namazı kıldı! Ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı verdi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Eyüp Sultan Camii’ndeki sabah namazı sonrasında sıcak çorba dağıtarak vatandaşlarla bir araya geldi. Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Murat Kurum ulaşım ve kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekerken, '39 ilçede deprem çalışması yapacağız. İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız.' mesajını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplatısında AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurmuştu. Kurum adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına giderek ilk açıklamasını yapmıştı.

Kurum yeni güne ise erken başlarken sabah namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Kurum'un namaz sonrası cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaştığı görülürken, çok sayıda vatandaş İBB adaylığından dolayı Kurum'a başarı dileğinde bulundu.

Hemen sonrasında gazetecilere açıklama yapan Murat Kurum, "Dualarla başlayacağız" vurgusu ile cümlelerine başladı.

Vatandaşlara çorba dağıttı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, bu sabah Eyüp Sultan Camii’ndeki sabah namazı sonrasında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

Hemen sonrasında gazetecilere açıklama yapan Murat Kurum, "Birikim ve tecrübemizle birlikte geleceğiz. " cümlelerini aktardı.

"Birikimimizle geleceğiz, iş üreteceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bu güzel şehrin, şehremini olmak için yola çıktık. Bu yolda Allah bizi İstanbullu hemşerilerimize mahcup etmesin. İstanbul'un her sokağında kültür var. Medeniyetimizin başkenti diyoruz İstanbul’umuza. Burada uygulanan gelenekler var. Biz her seçim kampanyasında Eyüpsultan'da başlarız.

Bugün hem Fatih Sultan Han'a uğradık hem de gönüller sultanı Eyüp Sultan Hz. ziyarettik. Herkesin duasını almış rahmetli Kadir abimizi de ziyaret ettik.

16 milyon İstanbullu kardeşimizle yöneteceğiz. Bu aziz şehri yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz. Bu bölgemizde önemli bir yenileme projemizi vatandaşlarımızla birlikte yapacağız.

39 ilçede deprem çalışmaları da yapacağız. Daha önce 81 ilde nerede bir afet olsa ekiplerimizle birlikte oradaydık.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımları atacağız. Yine yolları dayanıklı hale getirmeyi planlıyoruz. Geçmişi gelecekle buluşturmak istiyoruz.

İnsanların güvenle gezebileceği tarihi yarımada için hızla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bugün Sultan Mehmet Han'a kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik. Daima Fatih'in çizgisin, kutlu yolunda olacağız.

Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul'u hemşerilerimize kazandıracağız. Kalan 81 günde milletimizin yanına gideceğiz, onları dinleyeceğiz.

Aynı anlayışla milletimizin yanında olacağız. Dualarla başlayacağız, dualarla bitireceğiz. Hep milletimizin zor gününde yanında olduk, yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti. Kurum, daha sonra ise vatandaşlara çorba dağıttı. Murat Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.