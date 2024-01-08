Eşinin göğsüne sokakta öyle bir şey koydu ki! O kocanın 41 yıl hapsi istendi

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında kabusu yaşatıp ölümle tehdit eden koca hakkında istenen ceza belli oldu. Eşinin göğsüne ses fişeği koyup ardından da kırık cam parçasıyla vücudunu kesen o kocanın 41 yıl hapsi talep edildi.

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Ankara Keçiören'de Emre Ö. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşine kabusu yaşattı. Eşinin yaşadığı evin önüne gelen adam, 23 yaşındaki Kader Ö.'yü saçından tutarak ara sokaktaki 2 aracın arasına sürükledi. Bu sırada genç kadını darp eden koca "'Seni öldüreceğim" diyerek tehdit etti.

Göğsüne ses fişeği koydu

Sabah'ın haberine göre, Emre Ö. yanında getirdiği ses fişeğini genç kadının göğsüne koydu. Bu sırada yerde bulunan içki şişesini kırıp cam parçalarıyla kadının kollarına ve bacaklarına kesikler atan Emre Ö. "Seni Bergen gibi yapacağım" diye bağırdı.

Cani kocadan kaçmayı başaran genç kadın yoldan geçen araçları durdu. Sürücülerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan Kader Ö, eşinden şikayetçi oldu. Emre Ö. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Emre Ö. Kader Ö. ile telefonda tartıştıklarını, bunun üzerine eşinin yaşadığı eve gittiğini ve araç içinde konuştuklarını, bu sırada cam kırıklarını toplamak için elini gömleğinin içine soktuğunda elinde ve üzerinde kesik olup olmadığını anlamak için Kader Ö'nün eşofmanını çıkardığını öne sürdü.

Emre Ö., "Kader'e bir eylemde bulunmadım. Kader'in teslim ettiği ses fişeği araç torpidosundaydı, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Başsavcılık, Emre Ö. hakkında, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından 23 yıla kadar, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartlı hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamedeki Adli Tıp Kurumu raporunda, Kader Ö'nün vücudunda kesikler ve darp izlerine rastlandığı kaydedildi.

Kaynak: Sabah