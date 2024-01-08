Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden sitem: Ekrem İmamoğlu’nun adını anmaması çok üzücü

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının resmen ilan edildiği toplantıda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nun adını hiç anmaması dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "Orada ismini söylemesi, onu büyütürdü. Kılıçdaroğlu açısından bir kayıp yok.” dedi.

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Genel Başkanlık görevini Özgür Özel’e devretmesinin hemen ardından Ankara’da çalışma ofisi oluşturan Kılıçdaroğlu, her gün düzenli olarak sabah erken saatlerde buraya geliyor ve geç saatlere kadar görüşmeler yapıyor.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını belirterek, “önümüzdeki iki haftanın randevusu dolmuş vaziyette. Bu nedenle yeni randevu verilmiyor. Görüşmek isteyenler en az iki hafta bekleyecek” bilgisini verdi.

Kılıçdaroğlu’nun günde ortalama 70 kişi ile görüştüğünü belirten kurmayları, ziyaretçiler arasında belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının da bulunduğunu söyledi. Yakın çevresinin aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, görüşmede daha çok ziyaretçileri dinliyor. Parti içi konuların konuşulmasına izin vermiyor. Kılıçdaroğlu, gelecek planlarını soran ziyaretçilerine, Süleyman Demirel’in meşhur “siyasetin giriş kapısı var, çıkış kapısı yok” sözü ile yanıt veriyor. Bu sözü çok önemsediğini söylüyor.

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden adaylığına ilişkin İstanbul’daki lansman toplantısına, hem İstanbul il hem de İmamoğlu tarafından davet edilmesine karşın “programının yoğunluğu” gerekçesiyle katılmamıştı. İmamoğlu’nun da adaylığının resmen ilan edildiği toplantıda yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nun adını hiç anmaması dikkati çekmişti.

Kurmayları, İmamoğlu’nun bu tavrı için “çok üzücü” sitemini dillendirirken, şunları söyledi:

“İmamoğlu, kendisini İBB Başkan adayı yapan ve seçtiren Kemal Bey’den bahsetmedi. Dalgınlık olduğunu düşünmüyoruz. İki ay öncesine kadar Genel Başkan olan Kılıçdaroğlu, unutulacak bir isim değil. 13 yıl genel başkanlık yapmış, büyük bir uzlaşıyı sağlamış, hiçbir araya gelmez denen kişileri bir araya getirmiş bir isim. Kılıçdaroğlu’nun orada ismini söylemesi, onu büyütürdü. Kılıçdaroğlu açısından bir kayıp yok.”

Kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile kurultay sonrası hiç yüz yüze görüşme yapılmadığını da belirtti.