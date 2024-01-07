Asgari ücreti bilen SGK uzmanı tek tek hesapladı! Kİm ne kadar emekli maaşı alacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Milyonlarca emekli vatandaşın aylardır merak ettiği '2024 emekli zammı ne kadar oldu? 2024 emekli maaşları kaç TL?' soruları yanıt buldu. Açıklanan enflasyon verilerini göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,56 zam aldı. Asgari ücret zammını bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli zamlarına ilişkin 4 alternatifi paylaştı. Erdursun, "En düşük emekli aylığı tamamlanan bir aylık olmaktan çıkarılmalı" dedi.
Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.
Asgari ücreti bilen SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarına zam oranlarına ililşkin hesaplamalarını paylaştı. Erdursun, "TÜİK'in açıkladığı enflasyon yüzde 37 de ENAG'ın yüzde 50. Yüzde 50 verilse ne olur? Seyyanen artış bir artış olmadıktan sonra yüzde 37 yerine yüzde 50 alsanız da çok da değişen bir şey olmaz. Önemli olan öncelikle sizin aylıklarınıza enflasyon farkını yansıtıp üzerine seyyanen bir artış yapmaları yönünde olmalı" değerlendirmesini yaptı.
"6 aylık enflasyon yüzde 37,57 oranında çıktı. Şimdi bu enflasyon farkı emeklilerin aylıklarına yansıtılacak. Yansıtıldıktan sonra kök aylık meselesinde en düşük emekli aylığının en kadar olacağı merak ediliyor. Emeklilerin beklediği en önemli konu seyyanen artış.
Yüzde 37.57 zamla maaşlar ne kadar olur?
Bugün aylığı 4500 lira olan birisinin aylığına yüzde 37.57 oranında enflasyon farkı verilirse 1691 liralık bir artış olur. 5 bin lira alan birisine 1875 liralık bir artış olur. 5 bin 500 lira alana 2065 liralık bir artış olur. 6 bin lira alana 2250 lira, 6 bin 500 lira alana 2442 lira, 7 bin lira alana 2 bin 625 lira, 7 bin 500 alana 2 bin 817 lira, 8 bin alana 3 bin 6 lira, 10 bin lira alana 3 bin 757 lira, 15 bin alana 5 bin 636 lira, 20 bin alana 7 bin 514 lira, 25 bin alana 9 bin 393 lira, 30 bin alana 11 bin 271 lira artış olması gerekiyor.