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Efsane futbolcu hayatını kaybetti Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Efsane futbolcu hayatını kaybetti Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Brezilya Milli Takımı ile oyuncu, teknik direktör ve koordinatör olarak 4 Dünya Kupası kazanan Mario Zagallo'nun ölümü üzerine 3 günlük ulusal yas ilan etti.

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Zagallo'nun 92 yaşında 6 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Lula da Silva, "Ebedi Mario Zagallo'nun anısına, ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildi." ifadesini kullandı.

Lula da Silva, Zagallo'nun tüm zamanların "en güçlü" kadrosu olarak bilinen Brezilya Milli Takımı'nın hocası olduğunu belirterek, "O, tüm zamanların en iyi futbolcularından ve antrenörlerinden biriydi, harika bir kazanandı ve Brezilya'nın sembolüydü." değerlendirmesinde bulundu.

Zagallo, Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan ilk isimdi.

Mario Zagallo son olarak ABD'deki 1994 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Brezilya'da, teknik direktör Carlos Alberto Parreira'nın ekibinde koordinatörlük yaptı.

Pele'nin ölümünün ardından Zagallo, Brezilya'ya 1958 Dünya Kupası'nı kazandıran final maçındaki takımın hayatta kalan son üyesiydi.

33 kez milli takım formasını giyen Zagallo, futbolculuk kariyerinin tamamını Flamengo ve Botafogo'da geçirdi.

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