Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı Sinan Engin 'ne aşkı ya!' deyip küplere bindi
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı bitti. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da sildiler. Sinan Engin ise bu aşka dair konuşurken adeta çıldırdı. Öte yandan ikilinin ayrılık nedeni de belli oldu.
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı yönündeki söylentiler geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı.
Özkan ile Torreira, söylentilerle ilgili uzun süre sessiz kalırken, yaz aylarında ABD tatilinde görüntülenmişlerdi.
Devrim Özkan, "Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti.
Fotoğraflarını sildiler
Bu tarihten sonra birlikte çekildikleri fotoğraflarla aşklarını sık sık gözler önüne seren Devrim Özkan ile Lucas Torreira, sarf ettikleri cümlelerle de birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini dile getirmişti.