BIST 7.749
DOLAR 29,89
EURO 32,75
ALTIN 1.950,61
HABER /  DÜNYA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bakanları çıldırtacak hamle

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bakanları çıldırtacak hamle

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, srail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik ve kabine toplantılarına katılan tüm bakanların yalan makinesi testine tabi tutulmasına ilişkin bir yasa teklifinde bulunmayı planladığını belirtti.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bakanları çıldırtacak hamle
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarına katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını öngören bir yasa çıkarmak istediğini duyurdu. Netanyahu, İsrail Meclisi'nin sızıntı sorunlarına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

Habere göre Netanyahu bu planını, "İsrail Meclisinin sızıntı belasından muzdarip olduğunu" belirttiği kabine toplantısı sırasında duyurdu. Netanyahu, "böyle devam etmeye hazır olmadığını" belirterek, bu yasanın geçmesi gerektiğini söyledi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesinin 4 Ocak'ta yapılan toplantısında birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere ordu temsilcileri arasında hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid, "Kabineden sızanlar bir rezalet ve kabinenin tehlikeli olduğunun bir başka kanıtı." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu’da feci kaza! U dönüşü yapmak istedi, kazada 6 kişi yaralandı!
Bolu’da feci kaza! U dönüşü yapmak istedi, kazada 6 kişi yaralandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Eşinin göğsüne sokakta öyle bir şey koydu ki! O kocanın 41 yıl hapsi istendi
Eşinin göğsüne sokakta öyle bir şey koydu ki! O kocanın 41 yıl hapsi istendi
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden sitem: Ekrem İmamoğlu’nun adını anmaması çok üzücü
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden sitem: Ekrem İmamoğlu’nun adını anmaması çok üzücü
Efsane futbolcu hayatını kaybetti Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Efsane futbolcu hayatını kaybetti Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
27 ilde "Kalkan-7" operasyonu: 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
27 ilde "Kalkan-7" operasyonu: 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de üniversiteli Gökçe'nin ölümündeki sır perdesi aralandı
İzmir'de üniversiteli Gökçe'nin ölümündeki sır perdesi aralandı
İğrenç olay! Arkadaşlarının eşlerini taciz etti 'Kocanı bırak benimle ol' dedi meydan dayağı yedi
İğrenç olay! Arkadaşlarının eşlerini taciz etti 'Kocanı bırak benimle ol' dedi meydan dayağı yedi
Hamas lideri Halid Meşal'in yakın koruması MOSSAD ajanı çıktı! İstanbul'da tutuklandı...
Hamas lideri Halid Meşal'in yakın koruması MOSSAD ajanı çıktı! İstanbul'da tutuklandı...
Murat Kurum'un avantajları neler dezavantajları neler? Ahmet Hakan tek tek sıraladı...
Murat Kurum'un avantajları neler dezavantajları neler? Ahmet Hakan tek tek sıraladı...
Muharrem İnce CHP'ye aba altından sopa gösterdi! Murat Kurum AK Parti için en doğru aday
Muharrem İnce CHP'ye aba altından sopa gösterdi! Murat Kurum AK Parti için en doğru aday
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum çalışmalarına başladı
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum çalışmalarına başladı