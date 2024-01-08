İncir ağacı ocak ayında meyve verdi!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bir evin bahçesinde incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.Abone ol
İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi’nde soğuk havaya dayanıksız olan incir ağacı, yapraklarını dökmesine rağmen meyve verdi.
Ocak ayında dalından koparıp incir yediklerini söyleyen vatandaşlar, “Ocak ayında meyve vermesi bizi şaşırttı. Bu mevsimde dalından koparıp incir meyvesi yiyoruz. Yağmurdan sonra yapraklarını dökmeye başlayan incir ağacı meyve vermeye devam ediyor” dedi.