DEM Parti, CHP'ye resti çekti: Bizi yok sayana oy yok

Yerel seçimlerde DEM Partinin kapısını çalan CHP, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. EŞ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kendilerine salon vermeyen CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Bakırhan, "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.

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Siyasi paritlerin yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da HDP ile ittifak yapan CHP yine aynı taktiği uygulamaya çalışıyor. DEM Partililerle görüşmeler yapan CHP, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

DEM Parti Antalya 1’inci Olağanüstü Kongresi'ni Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı ancak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bir konu üzerine CHP'li yetkililere ateş püskürmesi gündem oldu.

Bakırhan, kongre için salon talebini reddeden CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki gösterdi ve resti çekti. Bakırhan, "Bizi yok sayana ve salon vermeyene oy vermeyiz" dedi.

Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin? Antalya’da sizin huzurunuzda sesleniyorum; biz işbirliği de yaparız, güç birliği de yaparız, her masada da otururuz. Burada bir problem yok. Ama biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz. CHP’li arkadaşlar da burada. Genel Merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da burada ilan ediyoruz. Bizi yok sayan, insanlara ne oy ne de iş birliği yapacağımızı buradan ilan ediyorum"