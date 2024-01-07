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Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu, işte il il yeni fiyatlar

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Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu, işte il il yeni fiyatlar

Zorunlu trafik sigortasında yapılan son değişiklikten sonra yeni dönem ücretleri merak ediliyordu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. Buna göre; yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı.

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu, işte il il yeni fiyatlar

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belirlendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. 

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Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu, işte il il yeni fiyatlar

Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı. Buna göre İstanbul'da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 706 lira olarak belirlendi. İşte il il fiyatlar...

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Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu, işte il il yeni fiyatlar

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı.

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Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu, işte il il yeni fiyatlar

Yüzde 10'luk artış

Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı. Trafik sigortası; yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni (sakatlık ve ölüm) zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere bağlı olarak sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor.

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