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Zafer Partisi'nin İstanbul adayı Alparslan Türkeş'in son Ülkü Ocakları Başkanı oldu! Kurultayda kürsüyü devirmişti

Zafer Partisi'nin İstanbul adayı Alparslan Türkeş'in son Ülkü Ocakları Başkanı oldu! Kurultayda kürsüyü devirmişti

Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul Büyükşehir beyediye Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu açıkladı. Alparslan Türkeş'in atadığı son Ülkü Ocakları Başkanı olan Karamahmutoğlu, Devlet Bahçelinin ilk kez Genel Başkan seçildiği MHP Kurultayı'nda, "İllegalite ilan ediyorum" diyerek kürsüyü devirmesiyle akıllara kazınmıştı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu ile görüşmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Özdağ, "Sevgili Azmi Karamahmutoğlu başkan ile Türkiye ve İstanbul’un sorunlarını konuştuk. İstanbul bir çok Avrupa ülkesinden büyük nüfusu ile bir ülke boyutlarında. Başta deprem, sığınmacılar, uyuşturucu ve trafik olmak üzere bu ağır sorunları aşacak bir liderliğe ve kadroya ihtiyaç olduğu konusunda mutabıkız" dedi.

Alparslan Türkeş'in ölümünden önce atadığı son Ülkü Ocakları Başkanı olan Karamahmutoğlu, 1997’de Devlet Bahçeli’nin seçildiği kongrede kürsüye çıkarak “illegalitiyi başlatıyorum” dedikten sonra kürsüyü devirmiş ve kongre karışmıştı.

Karamahmutoğlu, 14 Mayıs’ta desteklediği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu milliyetçi kanaat önderleriyle buluşturmuştu.

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