Rıdvan Dilmen'den yabancı sınırı, play-off ve Süper Kupa iddiası

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, düşünülen play-off sisteminin rafa kaldırıldığını söyledi. Yabancı sınırının değişeceğini söyleyen Dilmen, Türkiye Kupası’nda yeni bir formata geçileceğini iddia etti. Dilmen Süper Kupa'nın oynanabileceği tarihle ilgili de konuştu.

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Rıdvan Dilmen, futbolun gündemindeki önemli konularla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. TV 8,5'ta konuşan Dilmen, play-off sistemi düşüncesinin rafa kaldırıldığını ve Türkiye Kupası'na yeni bir format geleceğini iddia etti.

Dilmen öte yandan yeni yabancı kuralı için de konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Play-off askıya alınmış şu an. Sonra yabancıyla ilgili, düşündükleri ve kulüplerin de muhtemelen okey dedikleri bence çok sağlıklı ve iyi düşünülmüş bir karar. 12 yabancı, 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı. İster 5 tane oynat, ister 12 tane oynat. 30 kişilik kadro, 26'ya düşecek ama onu da şöyle tolere etmişler, 21 yaş altı 3 tane yerli alabilirsiniz 26 artı olarak. Bu da fena değil gibi geldi. 12 tane yabancı al, istediğini oynat.

Kupa maçlarında bir ton takım var. Elenecekleri de belli. Tabii ki Anadolu şehirlerimizin ve 3. Lig takımlarının da olmasını isteriz ama takımı 24'e düşürüyorlarmış. 6 tane grup, 4'lü gruplar. 3 maç oynayacaklar Avrupa'daki gibi. Ev sahibi durumu olacak, 3 maç olduğu için. 2 içeride, 1 dışarıda oynayacaklar. Sonra da tek maç, çeyrek final, yarı final, final gruplardan çıkınca. Gruplarda da 6 maç yok, 3 maç. Oradaki kriter ne, onu bilmiyorum."

Süper Kupa iddiası

"Süper Kupa'yla ilgili, federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla, 19 Mayıs değil, 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim, bence doğru bir tez o, Mart ayında seçimden önce cuma falan oynayabiliriz dediler ya mantıklı geldi bana, iki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer."