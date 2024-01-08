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Sosyete gelen haberle sarsıldı! Elif Dürüst Kosta Rika'da ağır yaralandı

Sosyete gelen haberle sarsıldı! Elif Dürüst Kosta Rika'da ağır yaralandı

Cemiyetin ünlü ismi Elif Dürüst, yılbaşı tatili için gittiği Kosta Rika’da ATV kazası geçirdi! Kafatasında ve bacağında kırık olan Dürüst hemen ameliyata alındı.

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Vuslat Doğan-Ali Sabancı çiftinin Yunanistan’da yaptıkları tekne kazası hafızalarda hâlâ yerini korurken, sosyeteden bir kaza haberi de Kosta Rika’dan geldi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, noel tatilini, Amerika’da yaşayan kızı ve dostlarıyla geçirmek için Kosta Rika’ya giden cemiyetin ünlü ismi Elif Dürüst, ATV aracıyla kaza yaptı.

Kaza sonrası hemen hastaneye kaldıran Dürüst’ün bacağında ve kafatasında kırıklar tespit edildi.

Bacağından ameliyat olan ünlü ismin yanına hemen İstanbul’dan kız kardeşi Şirin Yalçın ve New York’tan eski eşi Mehmet Germiyanlıgil gitti.

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