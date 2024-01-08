Japonya'daki depremde can kaybı yükseldi! 103 kişiden haber alınamıyor

Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 161’e yükseldi. Depremde ayrıca 103 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.Abone ol
Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Japonya, Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, büyük depremde can kaybı artıyor.
İşikava eyaleti yetkilileri, ocak ayının ilk haftasında medyana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 161'e çıktığını, 103 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.