BIST 7.750
DOLAR 29,89
EURO 32,76
ALTIN 1.951,05
HABER /  DÜNYA

Japonya'daki depremde can kaybı yükseldi! 103 kişiden haber alınamıyor

Japonya'daki depremde can kaybı yükseldi! 103 kişiden haber alınamıyor

Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 161’e yükseldi. Depremde ayrıca 103 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Abone ol

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Japonya, Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, büyük depremde can kaybı artıyor.

İşikava eyaleti yetkilileri, ocak ayının ilk haftasında medyana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 161'e çıktığını, 103 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gözler İstanbul ve Ankara adaylarında! İYİ Parti'de kritik toplantı
Gözler İstanbul ve Ankara adaylarında! İYİ Parti'de kritik toplantı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a konuk olacak
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek
Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek
Abdülkadir Selvi Ali Koç kavgası büyüyor 'Bu uyarı senin için'
Abdülkadir Selvi Ali Koç kavgası büyüyor 'Bu uyarı senin için'
Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv, emlak ve gıda sektörlerine ağır ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv, emlak ve gıda sektörlerine ağır ceza
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
Bakan Vedat Işıkhan 2023 yılı verilerini paylaştı!
Bakan Vedat Işıkhan 2023 yılı verilerini paylaştı!
50 trilyon dolarlık buluşma! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ABD'ye gidiyor
50 trilyon dolarlık buluşma! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ABD'ye gidiyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
PSG'den Revel'e tarihi fark
PSG'den Revel'e tarihi fark
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları başlıyor
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları başlıyor