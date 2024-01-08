Altında şoke eden düşüş! Gram altın bakın ne kadar oldu

Piyasaların gözü perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisinde olacak. Kritik veri öncesi altında düşüş yaşanıyor. Gram altın haftaya 1950 lira seviyesinde başladı.

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Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1961 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından 1950 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 2 bin 32 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altına olan talebin azaldığını ifade ederek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin, oynaklığı artırabileceğini söyledi.