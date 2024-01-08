BIST 7.763
DOLAR 29,89
EURO 32,76
ALTIN 1.943,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi!

İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi!

İzmir’in Tire ilçesinde, kaçak olarak kurulan sigara fabrikasına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 52 milyon TL olan ürün ele geçirildi.

Abone ol

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tire ilçesi TOKİ Mahallesi’nde, kaçak olarak bir sigara fabrikası kurulduğu, buradan yine kaçak yollarla üretilen sigaraların piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı. Jandarma, teknik takip ve incelemeler sonucunda fabrikaya baskın yaptı.

Sigaralar bekletilmeden piyasaya sürülüyordu

Yapılan baskında; günlük 9 bin adet üretim kapasitesine sahip sigara üretim makinesi de ele geçirildi. Yine operasyon kapsamında; bin 300 kilogram kıyılmış tütün, 308 bin 400 adet bandrolsüz kaçak sigara, 182 bin 476 adet sigara filtresi, malzemeler ve makinelere de el konuldu.
Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 52 milyon TL olduğu değerlendirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçak sigara fabrikasında üretilen sigaraların bekletilmeden piyasa sürüldüğü öğrenilirken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
LPG istasyonundaki patlamada 5 kişi yaralandı
LPG istasyonundaki patlamada 5 kişi yaralandı
Çakmakla oyun evi yaktı, 16 kişi hastanelik oldu
Çakmakla oyun evi yaktı, 16 kişi hastanelik oldu
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek
Tevfik Göksu İBB adayları arasındaydı Başakşehir adayı oluyor! İşte AK Parti kulislerindeki İstanbul ilçe adayları...
Tevfik Göksu İBB adayları arasındaydı Başakşehir adayı oluyor! İşte AK Parti kulislerindeki İstanbul ilçe adayları...
Reuters'ın Murat Kurum analizi: En önde gelen isimlerinden biriydi
Reuters'ın Murat Kurum analizi: En önde gelen isimlerinden biriydi
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
NASA, 50 yıl sonra Ay'a uzay aracı gönderdi
NASA, 50 yıl sonra Ay'a uzay aracı gönderdi
Bulaşmasını önlemek için bunları yapın! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hızlı yayılıyor
Bulaşmasını önlemek için bunları yapın! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hızlı yayılıyor
Eskişehir'de yangın! 16 kişi hastanelik oldu!
Eskişehir'de yangın! 16 kişi hastanelik oldu!