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İzmir'de tarla sınırı kavgası çok feci bitti! Eski mahalle muhtarı dehşet saçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de tarla sınırı kavgası çok feci bitti! Eski mahalle muhtarı dehşet saçtı

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

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Aralarında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Şadan K. ile Bilen Dolma ve eşi Emine Dolma arasında kavga çıktı.

Şadan K'nın yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Emine Dolma ise hastaneye kaldırıldı.

Eski mahalle muhtarı olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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