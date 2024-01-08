BIST 7.763
DOLAR 29,89
EURO 32,76
ALTIN 1.943,38
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi! Yüzde 28'lik zam masada

İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi! Yüzde 28'lik zam masada

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? Yola çıkan milyonlarca kişiyi ilgilendiren konuya ilişkin kritik bir toplantı gerçekleşti. Son olarak yüzde 51,52 zam gelen toplu taşıma ücretleri için UKOME toplantısında yüzde 28,09’luk zam talebi dile getirildi. Sadece otobüs, metro, tramvay değil, taksi ve servis şoförleri de zam istediklerini dile getiriyor.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 zam yapmıştı. Bugün gerçekleştirilen UKOME Toplantısında İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28,09 zam talep edildi.

Yüzde 28,09'luk zam olması durumunda 15 TL olan bir geçişlik tam bilet ücretinin 19,21 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Taksicilerin ardından servis şoförleri, kalem harcamalarındaki artış nedeniyle yüzde 60 zam talep etmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yüzde 65 zam talep etmişti. Başkan Eyüp Aksu, indi-bindi ücretinin 120 lira olması gerektiğini vurgularken, taksiciler arasında zam talebi konusunda farklı görüşler bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı!
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı!
Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı!
Sürücüsü kaçan otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı!
Sürücüsü kaçan otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı!
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Yolcu uçağına acil iniş yaptırmıştı gövdesinden kopan parça orada bulundu
Yolcu uçağına acil iniş yaptırmıştı gövdesinden kopan parça orada bulundu
Alev alan otomobili esnaf söndürdü!
Alev alan otomobili esnaf söndürdü!
Aralıkta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Aralıkta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi!
Kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi!
İzmir'de tarla sınırı kavgası çok feci bitti! Eski mahalle muhtarı dehşet saçtı
İzmir'de tarla sınırı kavgası çok feci bitti! Eski mahalle muhtarı dehşet saçtı
Köse’de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Köse’de yaşlı adam evinde ölü bulundu