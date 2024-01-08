BIST 7.756
DOLAR 29,89
EURO 32,75
ALTIN 1.945,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı!

Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı!

Konya'da trafikte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi. Sürücüye makas atmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.

Abone ol

6 Ocak Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında Yeni İstanbul Caddesi üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde Mercedes marka araç kullanan sürücünün sosyal medya platformlarında görüntüsünün yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekiplerinin kamera sistemlerini inceleyerek tespit ettiği sürücü Mustafa D., kısa sürede yakalandı. Sürücüye 'makas atmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde kurallara uymamak' maddelerinden 7 bin 129 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik ekiplerince sürücüye yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine adli işlemler için polis merkezi amirliğine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı!
Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Sürücüsü kaçan otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı!
Sürücüsü kaçan otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı!
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Yolcu uçağına acil iniş yaptırmıştı gövdesinden kopan parça orada bulundu
Yolcu uçağına acil iniş yaptırmıştı gövdesinden kopan parça orada bulundu
Alev alan otomobili esnaf söndürdü!
Alev alan otomobili esnaf söndürdü!
Aralıkta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Aralıkta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi!
Kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi!
İzmir'de tarla sınırı kavgası çok feci bitti! Eski mahalle muhtarı dehşet saçtı
İzmir'de tarla sınırı kavgası çok feci bitti! Eski mahalle muhtarı dehşet saçtı
Köse’de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Köse’de yaşlı adam evinde ölü bulundu
İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi!
İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi!