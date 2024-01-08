Sürücüsü kaçan otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı!

Yalova’da polis tarafından takibe alınan otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaçarken otomobilde yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden kentte uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Narkotim ekipleri 34 plakalı otomobili takibe aldı. Şüpheli aracını terk ederek bu kez yaya olarak kaçarak gözlerden kayboldu. Şahsın aracından yapılan aramada, 5 kilo metamfetamin, 6 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve bir tabanca ele geçirildi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, polisin diğer bir çalışmasında ise şüphe üzerinde durdurulan araçta 613 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emnniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı K.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.