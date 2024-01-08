BIST 7.763
DOLAR 29,89
EURO 32,76
ALTIN 1.943,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı!

Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı!

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada 218 göçmen, 8 şüpheli organizatör yakalanarak, göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç ele geçirildi.

Abone ol

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler çerçevesinde son 1 hafta içerisinde 218 göçmen, 8 şüpheli organizatör yakalanırken, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 6 araç ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 8 organizatör ise işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç, yediemin otoparkına teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sürücüsü kaçan otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı!
Sürücüsü kaçan otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 5 terörist etkisiz
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
Yolcu uçağına acil iniş yaptırmıştı gövdesinden kopan parça orada bulundu
Yolcu uçağına acil iniş yaptırmıştı gövdesinden kopan parça orada bulundu
Alev alan otomobili esnaf söndürdü!
Alev alan otomobili esnaf söndürdü!
Aralıkta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Aralıkta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi!
Kaçak akaryakıt tesisinde 5 bin litre kaçak motorin ele geçirildi!
İzmir'de tarla sınırı kavgası çok feci bitti! Eski mahalle muhtarı dehşet saçtı
İzmir'de tarla sınırı kavgası çok feci bitti! Eski mahalle muhtarı dehşet saçtı
Köse’de yaşlı adam evinde ölü bulundu
Köse’de yaşlı adam evinde ölü bulundu
İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi!
İzmir’de kaçak sigara fabrikasına baskın: 52 milyonluk ürün ele geçirildi!
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, son yolculuğuna uğurlandı