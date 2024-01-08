İstanbul kar beklerken tahminler değişti! Orhan Şen yeni tarihi açıkladı! Bu geceden itibaren donacağız
Meteoroloji'nin uyarılarını yayınladığı soğuk ve yağışlı hava dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yurdun özellikle batı kesimlerinde fırtına ve sağanak kendini gösterirken, bu geceden itibaren sıcaklık değerlerinde hızla düşüş yaşanacak. İstanbul için de yeni kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Bu hafta yurdu etkisi altına alması beklenen soğuk ve yağışlı hava yurdun batısında sağanak ve fırtınayla etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının bu ise bu gece batı kesimlerden başlayarak hızla düşüş yaşaması bekleniyor.
Hızlı sıcaklık düşüşünden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden olan Marmara'da bugün İstanbul'da 16 derece dolaylarında bir sıcaklık değeri beklenirken, yarın en yüksek 6 derece olacak. Yarından itibaren adım adım tüm şehirlerimizde sıcaklık düşüşü gözlenecek.
Hafta ortasına dikkat
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta ortasında kar yağışı ülkenin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar beklenirken, Ankara ve çevresinde karla karışık yağmur, İzmir çevresinde ise sağanak yağış görülecek.
İstanbul için AKOM'dan açıklama
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.