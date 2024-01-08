İstanbul kar beklerken tahminler değişti! Orhan Şen yeni tarihi açıkladı! Bu geceden itibaren donacağız

Hızlı sıcaklık düşüşünden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden olan Marmara'da bugün İstanbul'da 16 derece dolaylarında bir sıcaklık değeri beklenirken, yarın en yüksek 6 derece olacak. Yarından itibaren adım adım tüm şehirlerimizde sıcaklık düşüşü gözlenecek.