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İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu! İşte isimler

İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu! İşte isimler

İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre; İYİ Parti Adana'da Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i aday gösterdi.

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İYİ Parti 5 büyükşehirde belediye başkan adaylarını açıkladı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir araya geldi. Toplantı saat 11.30'da İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında başladı.

Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, aday tespit usulünü görüşüp belirleyecek.

Aday listelerinin teslimine ilişkin görevlendirmeleri karara bağlayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hafta yapacağı il gezilerinin detayları görüşülecek.

GİK toplantısında, olası İstanbul ve Ankara adaylarının üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

5 isim daha belli oldu

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

Buna göre; Manisa' da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.

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