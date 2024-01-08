BIST 7.771
DOLAR 29,89
EURO 32,77
ALTIN 1.943,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmit Körfezi'nden 13 bin 500 kamyon dip çamuru çıkarıldı!

İzmit Körfezi'nden 13 bin 500 kamyon dip çamuru çıkarıldı!

Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan Körfez dip çamuru çalışmalarında 2023 yılında 13 bin 500 kamyon (205 bin 404 metreküp) dip çamur çıkarıldı.

Abone ol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Proje, 2023 yılının mayıs ayında düzenlenen törenle "dipten diriliş başlıyor" mottosuyla başlamıştı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen projede 2023 yılında 205 bin 404,88 metreküp yani 13 bin 500 kamyon dip çamuru çıkarılarak taşınması gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük çevre projesini kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer, STK yönetici ve üyeleri, üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrencileri, birçok farklı kurumdan yetkili ve vatandaş olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Proje kapsamında İzmit Körfezinden 8,5 milyon ton çamur çıkarılacak. Körfezin doğu baseninden borularla çıkarılan ve karaya pompalanan çamur, burada susuzlaştırma tesisine alınıyor. 5 yılda tamamlanması planlanan projede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da kule vinç devrildi! Operatör hayatını kaybetti!
Manisa'da kule vinç devrildi! Operatör hayatını kaybetti!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Gaziantep FK'da Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
Gaziantep FK'da Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı
Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı
KPSS-2023/2 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS-2023/2 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!
Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü
Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü
Samsun'da akılalmaz olay! 17 yaşındaki kız, halı yüzünden hastanelik oldu
Samsun'da akılalmaz olay! 17 yaşındaki kız, halı yüzünden hastanelik oldu
THY'den avantajlı bilet kampanyası
THY'den avantajlı bilet kampanyası
Opel modellerinde yeni yıla özel teklifler
Opel modellerinde yeni yıla özel teklifler
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi! Yüzde 28'lik zam masada
İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi! Yüzde 28'lik zam masada
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı!
Trafikte makas atan sürücü uyuşturucu etkisinde çıktı!
Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı!
Edirne'de 218 göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı!