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Gaziantep FK'da Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep FK'da Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'nin Rumen teknik direktörü Marius Sumudica'nın hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı.

Kırmızı-siyahlı takımın başarılı ismi Sumudica'ya yılbaşı öncesi gittiği Romanya'da koronavirüs teşhisi konulmuş ve tedavi altına alınmıştı.

Gazispor'dan Ali Budak'ın haberine göre, hastalığı atlattıktan sonra Gaziantep'e gelen Sumudica, pazar gününden bu yana bazı sağlık sorunları yaşadı ve deneyimli teknik direktör hastaneye yatırıldı. Sumudica'nın tedavisine devam edildiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

"Sağlık durumu iyiye gidiyor"

Gaziantep FK, Sumudica'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı:

 "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu iyiye gitmektedir."

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