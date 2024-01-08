Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada bulunuyor!

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Hakkari'de 115, Sarıkamış'ta 114, Ergan'da 107, Kartalkaya'da 76, Çambaşı'nda 27, Erciyes'te 23, Hesarek ve Yıldıztepe'de yirmişer, Mersivan'da 19, Yalnızçam'da 17, Ilgaz'da 14, Uludağ'da 12, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 5, Denizli'de 3 ve Yedikuyular'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|09.01.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-2
|0
|Ergan
|KY
|-3
|1
|Hakkari
|KY
|-13
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-2
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-3
|5
|Erciyes
|KY
|-2
|3
|Yıldız Dağı
|KY
|3
|6
|Mersivan
|KY
|-7
|2
|Ilgaz
|KY
|-2
|3
|Denizli
|Y
|1
|7
|Gevaş
|ÇB
|-8
|5
|Yıldıztepe
|KY
|-1
|1
|Kop Dağı
|
|0
|3
|Uludağ
|KY
|-3
|1
|Davraz
|KY
|-1
|3
|Elmadağ
|Y
|2
|10
(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu,)