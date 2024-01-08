BIST 7.776
DOLAR 29,89
EURO 32,77
ALTIN 1.941,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada bulunuyor!

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada bulunuyor!

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Hakkari'de 115, Sarıkamış'ta 114, Ergan'da 107, Kartalkaya'da 76, Çambaşı'nda 27, Erciyes'te 23, Hesarek ve Yıldıztepe'de yirmişer, Mersivan'da 19, Yalnızçam'da 17, Ilgaz'da 14, Uludağ'da 12, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 5, Denizli'de 3 ve Yedikuyular'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 09.01.2023 En düşük En yüksek
Palandöken KY -2 0
Ergan KY -3 1
Hakkari KY -13 -1
Kartalkaya KY -2 -1
Sarıkamış KY -3 5
Erciyes KY -2 3
Yıldız Dağı KY 3 6
Mersivan KY -7 2
Ilgaz KY -2 3
Denizli Y 1 7
Gevaş ÇB -8 5
Yıldıztepe KY -1 1
Kop Dağı
KY
0 3
Uludağ KY -3 1
Davraz KY -1 3
Elmadağ Y 2 10

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu,)

ÖNCEKİ HABERLER
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı!
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Gazeteciler 10 Ocak Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü'nde meydanlara iniyor
Gazeteciler 10 Ocak Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü'nde meydanlara iniyor
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu! İşte isimler
İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu! İşte isimler
Mersin'de kontrollü yıkım yapılan 5 katlı bina çöktü
Mersin'de kontrollü yıkım yapılan 5 katlı bina çöktü
Meteoroloji Muğla’yı uyardı! Sel, dolu, hortum riski var!
Meteoroloji Muğla’yı uyardı! Sel, dolu, hortum riski var!
İzmit Körfezi'nden 13 bin 500 kamyon dip çamuru çıkarıldı!
İzmit Körfezi'nden 13 bin 500 kamyon dip çamuru çıkarıldı!
Manisa'da kule vinç devrildi! Operatör hayatını kaybetti!
Manisa'da kule vinç devrildi! Operatör hayatını kaybetti!
Gaziantep FK'da Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
Gaziantep FK'da Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı
Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı
KPSS-2023/2 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!
KPSS-2023/2 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı!