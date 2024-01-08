Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada bulunuyor!

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Hakkari'de 115, Sarıkamış'ta 114, Ergan'da 107, Kartalkaya'da 76, Çambaşı'nda 27, Erciyes'te 23, Hesarek ve Yıldıztepe'de yirmişer, Mersivan'da 19, Yalnızçam'da 17, Ilgaz'da 14, Uludağ'da 12, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 5, Denizli'de 3 ve Yedikuyular'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 09.01.2023 En düşük En yüksek Palandöken KY -2 0 Ergan KY -3 1 Hakkari KY -13 -1 Kartalkaya KY -2 -1 Sarıkamış KY -3 5 Erciyes KY -2 3 Yıldız Dağı KY 3 6 Mersivan KY -7 2 Ilgaz KY -2 3 Denizli Y 1 7 Gevaş ÇB -8 5 Yıldıztepe KY -1 1 Kop Dağı KY



0 3 Uludağ KY -3 1 Davraz KY -1 3 Elmadağ Y 2 10

(KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, ÇB: Çok bulutlu,)