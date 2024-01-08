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Şırnak’ta terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı!

Şırnak’ta terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı!

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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