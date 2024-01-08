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Beşiktaş açıkladı! Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş açıkladı! Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün saat 20:30'da İstanbul'a gelecek. Santos için salı günü imza töreni düzenlenecek.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos, yardımcıları ile birlikte bugün (pazartesi) saat 20.30’da İstanbul Havalimanı’nda olacak. Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi’nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek. İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye’ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak. Basın mensupları, Tüpraş Stadyumu sporcu girişinden akreditasyonla imza törenine kabul edilecek. Saygılarımızla. Beşiktaş JK" denildi.

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