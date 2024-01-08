BIST 7.776
DOLAR 29,89
EURO 32,77
ALTIN 1.941,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Takı dükkanında ruhsatsız 20 silah ele geçirildi!

Takı dükkanında ruhsatsız 20 silah ele geçirildi!

Malatya'da takı satışı yapan iş yerinde ruhsatsız 20 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü yunus ekipleri, Hamidiye Mahallesi Nasuhi Caddesi üzerinde takı satışı yapan bir iş yerinin tezgahında 3 kurusıkı tabanca görünce inceleme başlattı.

Yapılan kontrollerde tabancaların ruhsatsız olduğu, faturalarının ve satış izin belgesinin olmadığı tespit edildi.

Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararının ardından iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 20 kurusıkı tabanca, 500 dolu fişek, 184 muşta ve bıçak ve 50 biber gazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.M'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz!
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Hazine 2 tahvil ihalesinde 26,1 milyar lira borçlandı!
Hazine 2 tahvil ihalesinde 26,1 milyar lira borçlandı!
Meteoroloji uzmanı Şahbaz son verileri paylaştı: Büyükşehirlerde herhangi bir kar yağışı beklemiyoruz
Meteoroloji uzmanı Şahbaz son verileri paylaştı: Büyükşehirlerde herhangi bir kar yağışı beklemiyoruz
Valilik uyardı: İstanbul'a fırtına geliyor!
Valilik uyardı: İstanbul'a fırtına geliyor!
İsrail, Hizbullah Komutanı'nı öldürdü! Bölgede tansiyonu yükselten saldırı
İsrail, Hizbullah Komutanı'nı öldürdü! Bölgede tansiyonu yükselten saldırı
Kürşad Zorlu'dan "yerel seçim" açıklaması! İstanbul ve Ankara adayları ne zaman açıklanacak?
Kürşad Zorlu'dan "yerel seçim" açıklaması! İstanbul ve Ankara adayları ne zaman açıklanacak?
"MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda karar açıklandı!
"MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda karar açıklandı!
İstanbul'da ulaşıma zam! İşte zamlı, taksi, İETT, tramvay, metro ve metrobüs bilet fiyatları...
İstanbul'da ulaşıma zam! İşte zamlı, taksi, İETT, tramvay, metro ve metrobüs bilet fiyatları...
Beşiktaş açıkladı! Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş açıkladı! Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
BBP lideri Mustafa Destici'den AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'a telefon
BBP lideri Mustafa Destici'den AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'a telefon
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada bulunuyor!
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada bulunuyor!