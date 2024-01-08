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Valilik uyardı: İstanbul'a fırtına geliyor!

Valilik uyardı: İstanbul'a fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da havanın soğuyacağını açıklamasının ardından İstanbul Valiliği de fırtına uyarısında bulundu.

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İstanbul Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'da etkili olacak fırtınaya dikkat çekti.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yapılan uyarıda; 'İstanbul'da rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.' ifadeleri kullanıldı.

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