Kürşad Zorlu'dan "yerel seçim" açıklaması! İstanbul ve Ankara adayları ne zaman açıklanacak?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin GİK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu, Özgür Özel'in Can Atalay hakkında yaptığı miting çağrısı için "Katılmayacağız, şu an için aldığımız karar bu yönde" dedi. Zorlu, İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları için de konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün düzenlenen toplantıda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yaptı. Zorlu, Ankara ve İstanbul adaylarını bu ay bitmeden açıklayacaklarını belirtti ve şunları kaydetti:

"Asgari ücretin yetersizliği ortada. Ortalama ücretin asgari ücrete yakınsama trendini yaşıyoruz. Bunun nedeni de brüt ücret arttıkça iş veren maliyetinin artıyor olması. Bu durumun arkasında da artan vergi uygulaması yatıyor.

En düşük emekliği aylığı en az asgari ücret seviyesine getirilmesini ve seyyanen zam yapılamasını teklif ediyoruz. Kademeler arasında geniş bir sorun."

Bir gazetecinin Özgür Özel'in hakkında 2. kez hak ihlali kararı verilen Can Atalay için miting çağrısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Zorlu, "Katılmayacağız, şu an için aldığımız karar bu yönde" dedi.