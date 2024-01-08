BIST 7.771
DOLAR 29,89
EURO 32,77
ALTIN 1.943,24
HABER /  DÜNYA

İsrail, Hizbullah Komutanı'nı öldürdü! Bölgede tansiyonu yükselten saldırı

İsrail, Hizbullah Komutanı'nı öldürdü! Bölgede tansiyonu yükselten saldırı

İSRAİL'in Gazze'deki katliamı sürerken savaş Lübnan'a sıçramak üzere. Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında üst düzey saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Abone ol

İsrail'in Lübnan sınırındaki saldırılarda Hizbullah örgütünün üst düzey isimlerinden birini öldürdüğü açıklandı.  Bölgedeki güvenlik kaynakları, saldırıda Hizbullah'ın elit gücü Radwan komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldüğünü belirterek "Bu çok sert bir saldırıydı" dedi.

İsrail: Hizbullah hedeflerini vurduk

İsrail ordusu da, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. Açıklamada, Lübnan'ın Mervahin bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin vurulduğu, İsrail topraklarına ateş açmak için kullanılan bir düzeneğin ve İsrail'e yönelik tanksavar füze fırlatma işleminin gerçekleştirildiği bölgenin de hedef alındığı ifade edildi. 

İsrail'in engelleyecek sistemi yok

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz bu gelişmeyi 'İsrail, Hizbullah Saldırısının Stratejik Hava Üssüne Büyük Hasar Verdiğini Kabul Etti' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde 'İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı tanksavar füzelerini engelleyecek bir sistemi yok' denilerek IDF'nin bu tarz füze saldırılarına karşı çaresiz kaldığı belirtildi.

İsrail fosfor bombalarıyla vurdu

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde Meys el-Cebel beldesinin kuzeydoğusundaki Kerkezan bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğu belirtildi. İsrail güçlerinin Hula beldesinin çevre bölgelerine de saldırılar düzenlediği kaydedildi. 

Haberde ayrıca İsrail'in, Ayta eş-Şaab beldesi yakınlarını "havadan-karaya" füzeyle ve Kefrkella ile Odeysa beldeleri arasındaki bölgeleri de fosfor bombasıyla vurduğu ifade edildi. 

 
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kürşad Zorlu'dan "yerel seçim" açıklaması! İstanbul ve Ankara adayları ne zaman açıklanacak?
Kürşad Zorlu'dan "yerel seçim" açıklaması! İstanbul ve Ankara adayları ne zaman açıklanacak?
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
"MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda karar açıklandı!
"MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda karar açıklandı!
İstanbul'da ulaşıma zam! İşte zamlı, taksi, İETT, tramvay, metro ve metrobüs bilet fiyatları...
İstanbul'da ulaşıma zam! İşte zamlı, taksi, İETT, tramvay, metro ve metrobüs bilet fiyatları...
Beşiktaş açıkladı! Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş açıkladı! Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
BBP lideri Mustafa Destici'den AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'a telefon
BBP lideri Mustafa Destici'den AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'a telefon
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada bulunuyor!
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı orada bulunuyor!
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı!
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı!
Gazeteciler 10 Ocak Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü'nde meydanlara iniyor
Gazeteciler 10 Ocak Çalışırken Katledilen Gazeteciler Günü'nde meydanlara iniyor
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor’da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu! İşte isimler
İYİ Parti'nin 5 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu! İşte isimler
Mersin'de kontrollü yıkım yapılan 5 katlı bina çöktü
Mersin'de kontrollü yıkım yapılan 5 katlı bina çöktü