İsrail, Hizbullah Komutanı'nı öldürdü! Bölgede tansiyonu yükselten saldırı

İSRAİL'in Gazze'deki katliamı sürerken savaş Lübnan'a sıçramak üzere. Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında üst düzey saha komutanlarından birinin öldürüldüğünü açıkladı.

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İsrail'in Lübnan sınırındaki saldırılarda Hizbullah örgütünün üst düzey isimlerinden birini öldürdüğü açıklandı. Bölgedeki güvenlik kaynakları, saldırıda Hizbullah'ın elit gücü Radwan komutanlarından Wissam al-Tawil'in öldüğünü belirterek "Bu çok sert bir saldırıydı" dedi.

İsrail: Hizbullah hedeflerini vurduk

İsrail ordusu da, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. Açıklamada, Lübnan'ın Mervahin bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin vurulduğu, İsrail topraklarına ateş açmak için kullanılan bir düzeneğin ve İsrail'e yönelik tanksavar füze fırlatma işleminin gerçekleştirildiği bölgenin de hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in engelleyecek sistemi yok

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz bu gelişmeyi 'İsrail, Hizbullah Saldırısının Stratejik Hava Üssüne Büyük Hasar Verdiğini Kabul Etti' manşeti ile okurlarına duyurdu. Haberde 'İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı tanksavar füzelerini engelleyecek bir sistemi yok' denilerek IDF'nin bu tarz füze saldırılarına karşı çaresiz kaldığı belirtildi.

İsrail fosfor bombalarıyla vurdu

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde Meys el-Cebel beldesinin kuzeydoğusundaki Kerkezan bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğu belirtildi. İsrail güçlerinin Hula beldesinin çevre bölgelerine de saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail'in, Ayta eş-Şaab beldesi yakınlarını "havadan-karaya" füzeyle ve Kefrkella ile Odeysa beldeleri arasındaki bölgeleri de fosfor bombasıyla vurduğu ifade edildi.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.