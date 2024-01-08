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Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

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Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış" açıklaması gündem oldu.

Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

Survivor'un 4. bölüm fragmanı gündem oldu. Tanıtımda Nagihan ve Turabi'nin sözleri dikkat çekerken, asıl akıllarda kalan Acun Ilıcalı'nın söyledikleri oldu. 

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Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı. 

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Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

"Böyle bir şey görmedim"

Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.

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Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

Acun Ilıcalı'nın da şaşkınlıkla karşıladığı olayın ayrıntıları merak konusu oldu.

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