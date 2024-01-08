Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu
Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış" açıklaması gündem oldu.
Survivor'un 4. bölüm fragmanı gündem oldu. Tanıtımda Nagihan ve Turabi'nin sözleri dikkat çekerken, asıl akıllarda kalan Acun Ilıcalı'nın söyledikleri oldu.
Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı.
"Böyle bir şey görmedim"
Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın da şaşkınlıkla karşıladığı olayın ayrıntıları merak konusu oldu.