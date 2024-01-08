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Ali Babacan'dan "81 ilde aday" açıklaması

Ali Babacan'dan "81 ilde aday" açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; "En kısa zamanda ilçelerle ilgili tespitlerimizi de yapıp 20 Şubat'ta vatandaşlarımızın karşısına adaylarımızı tamamlamış olarak çıkacağız" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; belediye başkan adayını tanıtmak için Niğde’ye geldi. DEVA Partisi’nin Niğde Belediye Başkan Adayının Ümit Güngör olarak belirlendiğini belirten Babacan düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Genel Başkan Ali Babacan kurdukları 18 komisyonun ülke genelinde kendi adayları ile seçime çıkması için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

Babacan; "Biz ülke çapında bu seçimleri kendi adımızla, kendi logomuzla, kendi adaylarımızla katılıyoruz. Niğde il belediye başkan adayımızı da belirledik. En kısa zamanda ilçelerle ilgili tespitlerimizi de yapıp 20 Şubat'ta vatandaşlarımızın karşısına adaylarımızı tamamlamış olarak çıkacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de 35 büyükşehir, 51 il ve 922 ilçe 389 tane de belde var. Tüm buralar için şu anda yoğun bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. 18 komisyon kurduk, Türkiye'yi paylaştırdık. Komisyonumuzla belediye başkan adayları ve belediye meclis adaylarımızı belirlemiş olacağız. Siyasi partilerin rekabeti daha iyi hizmet için rekabet olmalı. Bazen bakıyoruz Türkiye'de siyaset yapanlar siyaseti bir savaş alanı, bir hamaset alanı olarak düşünüyor. Biz onlardan değiliz. Siyaset vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti vermenin bir yarışıdır. Dolayısıyla biz tüm Türkiye sathında adaylarımızla beraber daha iyi hizmetin yarış ve rekabeti içerisindeyiz ve böyle elimiz boş değil. Pek çok parti biliyorsunuz 'şunu yapacağım, bunu edeceğim' der ama bunu yazıya dökmekten korkar. Çünkü 'yazarım, yapamam, başıma iş gelir' diye ürkerler. Ya da yazmaya da üşenirler. Bizim 23 tane eylem planımız var. Her alanda ama her alanda ülkemizin sorunlarına çözüm üreten bir başka siyasi parti yok. Ve şimdi partimizi temsil edecek ve belediyeleri çok iyi yöneteceğine inandığımız adaylarımızla beraber vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. Bizim iddiamız şu; bizim her bir adayımız mevcut belediye başkanından da diğer adaylardan da belediyeyi daha iyi yönetecek" dedi.

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