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Milli Savuma Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi arasında iş birliği

Milli Savuma Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi arasında iş birliği

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu ile Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu arasında yürütülen eğitimde iş birliği çalışmaları devam ediyor.

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İş birliği çalışmaları içinde, MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şenol Çelik ve BAÜN Balıkesir Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Metin Demirtaş arasında yapılan protokolle, Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Balıkesir Meslek Yüksekokuluna hibe edilen eğitim materyalleri öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Öğrencilerin uygulamalı çalışmalarına katkı sağlayacak olan; elektronik devre deneylerinin yapılacağı eğitim setleri ve farklı tiplerdeki araç motorları, Balıkesir Meslek Yüksekokulunun; Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Kontrol ve Otomasyon programları öğrencilerinin uygulama çalışmalarında aktif olarak kullanılmaya başlandı.

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