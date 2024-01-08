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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Yeniden Refah Partili Bekin'den yerel seçimlere ilişkin 'kilit rol' açıklaması kulislerde konuşulan adaylar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeniden Refah Partili Bekin'den yerel seçimlere ilişkin 'kilit rol' açıklaması kulislerde konuşulan adaylar

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde partilerinin "kilit rol" oynayacağını söyledi. AK Parti ile anlaşma sağlanamaması halinde çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.

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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimler için partilerinin adaylarını ilan etmeye başladığını ifade etti.

Seçimlerde partilerinin "kilit rol" oynayacağını dile getiren Bekin, "Artık Yeniden Refah Partisinin büyük metropollerde de belirleyici parti olacağını ifade ediyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinde de birçok belediyeyi Yeniden Refah'la tanıştıracağız." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Bekin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanına başvurarak, İsrail'in soykırım uyguladığını belirttiğini aktardı.

Gazze'de yerlerinden edilen, açlık ve yoklukla yüz yüze kalan Filistinlilerin büyük desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret eden Bekin, Gazze Şeridi'nin Filistin'in toprağı ve Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Gözler Yeniden Refah Partisi'nde

31 Mart yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisinde Büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı merakla beklenirken kulislerde isimler birer birer ortaya atılmaya başlandı.

Anlaşma sağlanamazsa büyükşehirlerde kendi adaylarını açıklayacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti ile seçimlerde bir anlaşma sağlanmaması halinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana Gaziantep ve Erzurum başta olmak üzere çoğu büyükşehir olan illerde de kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.

Kulislerde konuşulan adaylar

Şimdiye kadar toplam 214 adayı belirleyen Yeniden Refah Partisi Genel merkezi, kısa bir süre içerisinde de bütün adaylarını açıklaması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara için Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İzmir için Genel Başkan yardımcılarından Bayram Sakartepe, Samsun için eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan yardımcısı Suat Kılıç, Erzurum için MKYK üyesi Sadık Çat, Adana için Selahattin Baysal ve Gaziantep için ise Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz'ın adı geçiyor.

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